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13-летняя школьница забеременела от отчима: детали шокирующего происшествия под Ровно (фото, видео)
В селе Стеблевка Здолбуновского района (Ровенская область) отчим неоднократно насиловал 13-летнюю падчерицу. В итоге девочка забеременела. А в Николаевской области 40-летний отец на протяжении нескольких лет насиловал свою маленькую дочь.
Детали жуткого скандала с изнасилованием стали известны, когда семиклассница София, которая учится в интернате, стала носить одежду больших размеров и заметно поправилась.
Девочка долго боялась говорить правду даже маме. О произошедшем она написала на листке бумаге.
В семье Софии 8 детей от двух разных отцов. Мать девочки о насилии ничего не знала.
Как пишет ресурс «РадіоТрек», по словам соседей, мужчина злоупотреблял алкоголем и издевался над всей семьи, особенно над неродными детьми. Он нигде не работал и имеет криминальное прошлое.
На суде 36-летний мужчина свою вину признал. Меру пресечения суд избирал ему в закрытом режиме. Педофил прятал лицо и никак не объяснял свои действия.
Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о педофилах. Так, в Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала пенсионера, уличенного в совращении пятилетней девочки. От растлителя малолетних пострадала его родная внучка. Случай подтвердил статистику полиции о том, что педофилы не обязательно выбирают свою жертву среди незнакомых детей.
А в российском Сочи педофил надругался над 10-летней школьницей прямо в автобусе.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»