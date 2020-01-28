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«Минерами» киевских школ оказались две старшеклассницы
Полиция установила, кто «заминировал» общеобразовательные школы в Дарницком районе столицы. Злоумышленницами оказались две одиннадцатиклассницы. Ранее в Одессе задержали женщину, которая «заминировала» все здания прокуратур.
Пресс-служба Национальной полиции Киева сообщает, что после получения сигнала об опасности в школы выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, следственно-оперативная группа, патрульные и врачи. Из учебных заведений эвакуировали более 1 500 человек. Но никаких взрывоопасных устройств или веществ правоохранители не нашли.
Выяснилось, что сообщение о минировании дали 17-летние ученицы одиннадцатого класса одной из «заминированных» школ. Они сказали, что хотели «пошутить».
Это правонарушение подлежит уголовной ответственности.
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