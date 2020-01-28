24.48 / 24.75 26.90 / 27.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Минерами» киевских школ оказались две старшеклассницы

19:51 28 января 2020 169
«Минер»
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция установила, кто «заминировал» общеобразовательные школы в Дарницком районе столицы. Злоумышленницами оказались две одиннадцатиклассницы. Ранее в Одессе задержали женщину, которая «заминировала» все здания прокуратур.

Пресс-служба Национальной полиции Киева сообщает, что после получения сигнала об опасности в школы выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, следственно-оперативная группа, патрульные и врачи. Из учебных заведений эвакуировали более 1 500 человек. Но никаких взрывоопасных устройств или веществ правоохранители не нашли.

Выяснилось, что сообщение о минировании дали 17-летние ученицы одиннадцатого класса одной из «заминированных» школ. Они сказали, что хотели «пошутить».

Это правонарушение подлежит уголовной ответственности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «минера» моста Метра отправили на принудительное лечение в психиатрическое учреждение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт Миддлтон

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

Стиралка

Женщина постирала новорожденного малыша в стиральной машине и убила его

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: сочетание теплых и прохладных оттенков, деграде (фото)

Супермаркет

"Полицейские были в шоке": житель Кривого Рога вернул владельцу потерянные 10 тысяч долларов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер