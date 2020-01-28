«Минерами» киевских школ оказались две старшеклассницы

Происшествия

Полиция установила, кто «заминировал» общеобразовательные школы в Дарницком районе столицы. Злоумышленницами оказались две одиннадцатиклассницы. Ранее в Одессе задержали женщину, которая «заминировала» все здания прокуратур.

Пресс-служба Национальной полиции Киева сообщает, что после получения сигнала об опасности в школы выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, следственно-оперативная группа, патрульные и врачи. Из учебных заведений эвакуировали более 1 500 человек. Но никаких взрывоопасных устройств или веществ правоохранители не нашли.

Выяснилось, что сообщение о минировании дали 17-летние ученицы одиннадцатого класса одной из «заминированных» школ. Они сказали, что хотели «пошутить».

Это правонарушение подлежит уголовной ответственности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «минера» моста Метра отправили на принудительное лечение в психиатрическое учреждение.

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