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Мир

У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, есть угроза цунами (видео)

0:40 29 января 2020 97
Цункаи на Карибах
Инф. «ФАКТОВ»

Поздно вечером 28 января в Карибском море произошло мощное землетрясение, эпицентр которого находился в треугольнике между Кубой, Ямайкой и Каймановыми островами на глубине 10 км. Ранее сообщалось о том, что 23 января в Закарпатской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера.

Об ударе стихии пишет Daily Mail.

По оценкам Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,7.

Эпицентр подземных толчков располагался в 117 км к северо-западу от города Лусеа (Ямайка).

Работающая из США для Кубы «Радио Марти» сообщила, что жители восточных и западных районов страны ощутили землетрясение.

Согласно его сообщению, американские эксперты предупреждают о риске формирования цунами в результате этих подземных толчков. Геологическая служба США на своем сайте разместила предупреждение об опасности.

Латиноамериканские СМИ предупредили об угрозе цунами для Кубы, Ямайки, Гондураса, Мексики, Каймановых островов, Белиза.

Данных о пострадавших или об ущербе пока не поступало.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 24 января в Турции произошло землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. Землетрясение в восточной части Турции началось около восьми часов вечера по местному времени. Эпицентром стал район недалеко от города Сиврице в восточной провинции Элязыг.

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