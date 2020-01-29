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У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, есть угроза цунами (видео)
Поздно вечером 28 января в Карибском море произошло мощное землетрясение, эпицентр которого находился в треугольнике между Кубой, Ямайкой и Каймановыми островами на глубине 10 км. Ранее сообщалось о том, что 23 января в Закарпатской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера.
Об ударе стихии пишет Daily Mail.
По оценкам Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,7.
Эпицентр подземных толчков располагался в 117 км к северо-западу от города Лусеа (Ямайка).
Работающая из США для Кубы «Радио Марти» сообщила, что жители восточных и западных районов страны ощутили землетрясение.
Earthquake happenings in the Cayman Islands ½ pic.twitter.com/wUGxuE9y9T— Pedro (@p_dippy) January 28, 2020
Согласно его сообщению, американские эксперты предупреждают о риске формирования цунами в результате этих подземных толчков. Геологическая служба США на своем сайте разместила предупреждение об опасности.
Латиноамериканские СМИ предупредили об угрозе цунами для Кубы, Ямайки, Гондураса, Мексики, Каймановых островов, Белиза.
Aftermath of earthquake in Grand Cayman.... pic.twitter.com/5cywNuDYlw— The Honey Badger ™️ (@The_Badger_jm) January 28, 2020
Данных о пострадавших или об ущербе пока не поступало.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 24 января в Турции произошло землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. Землетрясение в восточной части Турции началось около восьми часов вечера по местному времени. Эпицентром стал район недалеко от города Сиврице в восточной провинции Элязыг.
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