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Стал калекой из-за вейпа: 17-летний подросток остался без зубов после курения электронной сигареты
О вреде электронных сигарет врачи по всему миру твердят не первый год, однако многих людей это не останавливает от использования вейпов.
Очередной несчастный случай с любителем электронных сигарет произошел в Саратовской области РФ, где 17-летний подросток остался без зубов после из-за курения электронной сигареты.
Об этом пишет местное издание.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Аткарск. Взорвавшись во рту 17-летнего юноши, электронная сигарета выбила ему зубы.
Молодого человека доставили в хирургическое отделение местной больницы в тяжелом состоянии.
Медики оказали подростку помощь на месте и отправили на дальнейшее лечение в областную больницу.
Издание отмечает, что это далеко не первый случай, когда вейп нанес человеку увечья в России. Так, осенью 2019 года электронная сигарета взорвалась в руках у 20-летнего жителя Перми, когда он пытался ее отремонтировать. Из-за искры одежда на пермяке загорелась, в итоге он получил пять процентов ожога тела.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине поддержали идею приравнять электронные сигареты к обычным, традиционным. На заседании правительства был поддержан соответствующий проект закона. Документ устанавливает для новых типов курительных устройств те же правила, что и для обычных сигарет. Как и в случае с обычными сигаретами, электронные будет запрещено курить в общественных местах, на продажу и рекламу устанавливаются жесткие ограничения.
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