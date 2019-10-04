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Здоровье и медицина

Электронные сигареты разрушают клетки легких и вызывают аллергию

7:59 5 октября 2019 38
электронные сигареты
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Эксперты обеспокоены тем, что производители не указывают состав жидкостей

Уже доказано, что электронные сигареты вредят не меньше, чем обычные. Они снижают иммунитет, вызывают окислительные процессы в организме. Недавно австралийские ученые заявили, что испарения жидкостей для вейпов разрушают клетки легких. Специалисты из университета и Королевского госпиталя Аделаиды пришли к такому заключению после проверки токсичности разных марок жидких заправок для электронных сигарет.

Как оказалось, даже те жидкости, которые не содержали никотина, приводили к гибели эпителиальных клеток, выстилающих дыхательные пути.

Эксперты обеспокоены тем, что производители не указывают состав жидкостей (кроме наличия или отсутствия никотина), поскольку нет закона, обязывающего это делать. Зачастую в них входит пропиленгликоль — вещество, которое содержится во многих продуктах бытовой химии. Также в жидкостях есть глицерин. Пока научно не доказано, что происходит при его сгорании. Но зато давно известно, что ароматизаторы могут вызывать аллергию.

Поэтому предположить вред отдушек для организма в целом сложно. Однако иногда курение электронных сигарет приводит к серьезным последствиям.

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К примеру, в Висконсине (США) люди попали в больницу с тяжелыми повреждениями легких, вызванными использованием вейпа. Одного пострадавшего пришлось даже ввести в искусственную кому. После этих случаев правительство Индии ввело запрет на продажу, производство, импорт и рекламу электронных сигарет в своей стране.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве мужчина серьезно пострадал от взрыва электронной сигареты.

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