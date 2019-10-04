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Электронные сигареты разрушают клетки легких и вызывают аллергию
Эксперты обеспокоены тем, что производители не указывают состав жидкостей
Уже доказано, что электронные сигареты вредят не меньше, чем обычные. Они снижают иммунитет, вызывают окислительные процессы в организме. Недавно австралийские ученые заявили, что испарения жидкостей для вейпов разрушают клетки легких. Специалисты из университета и Королевского госпиталя Аделаиды пришли к такому заключению после проверки токсичности разных марок жидких заправок для электронных сигарет.
Как оказалось, даже те жидкости, которые не содержали никотина, приводили к гибели эпителиальных клеток, выстилающих дыхательные пути.
Эксперты обеспокоены тем, что производители не указывают состав жидкостей (кроме наличия или отсутствия никотина), поскольку нет закона, обязывающего это делать. Зачастую в них входит пропиленгликоль — вещество, которое содержится во многих продуктах бытовой химии. Также в жидкостях есть глицерин. Пока научно не доказано, что происходит при его сгорании. Но зато давно известно, что ароматизаторы могут вызывать аллергию.
Поэтому предположить вред отдушек для организма в целом сложно. Однако иногда курение электронных сигарет приводит к серьезным последствиям.
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К примеру, в Висконсине (США) люди попали в больницу с тяжелыми повреждениями легких, вызванными использованием вейпа. Одного пострадавшего пришлось даже ввести в искусственную кому. После этих случаев правительство Индии ввело запрет на продажу, производство, импорт и рекламу электронных сигарет в своей стране.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве мужчина серьезно пострадал от взрыва электронной сигареты.
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