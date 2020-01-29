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Шоу-бизнес

Развод пошел на пользу: певица Елка сбросила 15 килограмм и помолодела на 10 лет

3:20 29 января 2020 90
Певица Елка
Инф. «ФАКТОВ»

Певица из Украины Елизавета Иванцив, больше известная под псевдонимом Елка, продолжает удивлять поклонников имениями во внешности.

Так, после затяжной депрессии певица взяла себя в руки и буквально «прописалась» в спортзале, усиленно тренируясь по несколько часов в день.

Как результат — стальной пресс и объемный бицепс, который Елизавета радо демонстрирует в своем профиле.

При этом личная жизнь певицы остается тайной за семью замками, отмечает Vistanews.

О переживаниях и трагедиях Елки можно судить лишь по крупицам информации, случайно просочившимся в прессу.

«Доподлинно известно, что некоторое время назад певица пережила болезненный развод с Сергеем Астаховым, и приостановила стройку огромного коттеджа в родном поселке мужа», — пишет автор статьи.

При этом журналист констатирует факт: расставание с супругом, к счастью, не прошло даром: певица словно помолодела на 10 лет. Возможно, причиной столь радикальных изменений во внешности певицы стали измены экс-супруга.

По неподтвержденным слухам, после того, как Елка устроила Сергея на должность своего администратора, он начал вести разгульный образ жизни и «отблагодарил» жену внебрачными похождениями. Пока та зарабатывала деньги на очередном концерте.

Однако дальше слухов это информация не пошла, ведь, как говорилось ранее, комментировать личную жизнь певица отказывается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще одна певица, решившая изменить свою внешность — Алла Пугачева — испугала поклонников ярко накрашенными губами.

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