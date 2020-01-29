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- 07:42 Сохраняйте спокойствие: Супрун развенчала мифы о китайском коронавирусе
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Сохраняйте спокойствие: Супрун развенчала мифы о китайском коронавирусе
Вспышка коронавируса нового типа, а также быстрый выход заболевания за пределы Китая породил бесчисленное множество мифов. В борьбу за здравый смысл включилась бывшая глава Минздрава Уляна Супрун и опровергла популярные мифы о лечении и профилактике вирусных инфекций. Опасаться ввезенных из Китая фруктов или заказанных там же посылок с товарами нет причин. А за навязчивой рекламой с чудо-средстами против вируса без сомнения стоят мошенники.
«Нарастает новая волна паники из-за уханьского вируса. И на ней уже готовы зарабатывать мошенники. Прежде всего, сохраняйте спокойствие. Апокалипсиса не предвидится», — предупреждает Супрун.
По словам специалистов, от коронавируса невозможно заразиться через почтовые посылки из Китая и через экзотические фрукты, привезенные оттуда же. Это было проверено и доказано во время прошлой вспышки коронавирусной инфекции (SARS в 2002—2003 годах). Коронавирус сохранялся трое суток на картоне, ткани, металле и около 60 часов на пластике и стекле. Что касается фруктов, то на них гипотетически могут попасть вирионы, но, как и в случае с предыдущим примером, коронавирусы погибнут через несколько суток.
Супрун предупреждает, что против коронавируса бесполезны:
- БАДы;
- иммуномодуляторы;
- гомеопатия;
- лук;
- оксолиновая мазь.
Защитные маски при вспышке заболевания широко используются, но они защищают не больного, а находящихся рядом с ним здоровых людей. Что касается вакцины от коронавируса, то пока ее нет на рынке, научные исследования пока на начальной стадии, а значит и предложениям предприимчивых торговцев верить не стоит.
Что касается рекомендаций по профилактике заражения, то все они основаны на том, что вирус передается от человека к человеку. А значит поможет исключение тесных контактов с больными людьми, мытье рук с мылом, избегание соприкосновений грязных рук с глазами, носом и ртом.
«Сохраняйте спокойствие. От этого тоже зависит наше здоровье, в частности психическое», — подытожила Супрун.
Напомним, ранее в Минздраве также призвали не верить рекламе о чудо-вакцине против нового типа вируса.
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