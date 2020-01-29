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Здоровье и медицина

Сохраняйте спокойствие: Супрун развенчала мифы о китайском коронавирусе

7:42 29 января 2020 475
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Инф. «ФАКТОВ»

Вспышка коронавируса нового типа, а также быстрый выход заболевания за пределы Китая породил бесчисленное множество мифов. В борьбу за здравый смысл включилась бывшая глава Минздрава Уляна Супрун и опровергла популярные мифы о лечении и профилактике вирусных инфекций. Опасаться ввезенных из Китая фруктов или заказанных там же посылок с товарами нет причин. А за навязчивой рекламой с чудо-средстами против вируса без сомнения стоят мошенники.

«Нарастает новая волна паники из-за уханьского вируса. И на ней уже готовы зарабатывать мошенники. Прежде всего, сохраняйте спокойствие. Апокалипсиса не предвидится», — предупреждает Супрун.

По словам специалистов, от коронавируса невозможно заразиться через почтовые посылки из Китая и через экзотические фрукты, привезенные оттуда же. Это было проверено и доказано во время прошлой вспышки коронавирусной инфекции (SARS в 2002—2003 годах). Коронавирус сохранялся трое суток на картоне, ткани, металле и около 60 часов на пластике и стекле. Что касается фруктов, то на них гипотетически могут попасть вирионы, но, как и в случае с предыдущим примером, коронавирусы погибнут через несколько суток.

Супрун предупреждает, что против коронавируса бесполезны:

  • БАДы;
  • иммуномодуляторы;
  • гомеопатия;
  • лук;
  • оксолиновая мазь.

Защитные маски при вспышке заболевания широко используются, но они защищают не больного, а находящихся рядом с ним здоровых людей. Что касается вакцины от коронавируса, то пока ее нет на рынке, научные исследования пока на начальной стадии, а значит и предложениям предприимчивых торговцев верить не стоит.

Что касается рекомендаций по профилактике заражения, то все они основаны на том, что вирус передается от человека к человеку. А значит поможет исключение тесных контактов с больными людьми, мытье рук с мылом, избегание соприкосновений грязных рук с глазами, носом и ртом.

«Сохраняйте спокойствие. От этого тоже зависит наше здоровье, в частности психическое», — подытожила Супрун.

Напомним, ранее в Минздраве также призвали не верить рекламе о чудо-вакцине против нового типа вируса.

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