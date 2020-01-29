Зеленский вместе с Загороднюком и Хомчаком почтили память героев Крут (видео)

Украина

В среду, 29 января, в Киеве чтят память героев Крут — 102 года назад в этот день против тысячной Красной армии в районе железнодорожной станции Круты выступили несколько сотен студентов и курсантов.

Участие в церемонии возложения цветов к памятнику принял президент Украины Владимир Зеленский, а также военное руководство — министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генштаба Руслан Хомчак.

«102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей — боем под Крутами. Это история прежде всего не о победе или поражении, не об оценке решений командования, исторических и геополитических последствиях. Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно превосходил их по численности и вооружению. Мы помним о стойкости и мужестве молодых ребят, которые так же, как сегодняшние защитники Украины на востоке, служат достойным примером нашим будущим поколениям», — сказал Зеленский.

О том, какую роль сыграл бой под Крутами, рассказал и историк, а ныне народный депутат Украины Владимир Вятрович.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 января в столице реконструкторы воссоздали события 102-летней давности: героические бои за завод «Арсенал» и противостояние войск УНР большевикам в 1918 году.

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