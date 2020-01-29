Вертолет с Коби Брайантом засняли за полчаса до крушения (видео)

Спорт

Один из жителей Калифорнии снял на видео полет вертолета легенды НБА Коби Брайанта за 30 минут до крушения, в котором 26 января погибли девять человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джианна

«Я стараюсь снимать видео и фотографировать все странные вещи, происходящие у меня над домом в Глиндэйле, Калифорния. Увы, тем утром я не осознавал, что снимаю вертолет с Коби Брайантом, его дочерью и другими за 31 минуту до их падения. Покойтесь с миром», — написал пользователь THEIR ONLY DREAMS в Twitter.

Сообщается, что тела жертв авиакатастрофы уже извлечены из-под обломков. Офис судмедэксперта Лос-Анджелеса подтвердил, что знаменитый баскетболист был среди погибших в результате крушения вертолета в Калифорнии. Благодаря использованию отпечатков пальцев следователи уже подтвердили личности четырех жертв авиакатастрофы - Коби Брайанта (41 год), Джона Альтобелли (56), Сары Честер (45) и пилота Ары Зобаяна (50). Специалисты продолжают работу над подтверждением личностей оставшихся жертв авиакатастрофы.

Кстати, как сообщает издание People, ссылаясь на собственные источники, между легендарным экс-баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» (двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион НБА!) и его супругой Ванессой существовала договоренность никогда не летать на этом вертолете вместе. Словно предчувствовали что-то…

Коби и Ванесса поженились в 2001 году. За долгие годы совместной жизни у них родились четыре дочери, одна из которых погибла вместе с отцом.

Коби Брайант с супругой и детьми

Пока мир оплакивает погибших в крушении, пресс-служба НБА опубликовала видео в память о Коби Брайанте. В ролике показаны самые яркие моменты карьеры баскетболиста: от перехода в 1996 году в «Лейкерс» до последнего матча с «Ютой» в 2016-м, в котором Коби набрал 60 (!) очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что последний пост Брайанта собрал в соцсети более двух с половиной миллионов лайков.

Фото Instagram

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