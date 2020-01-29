Советник премьера Юрий Голик показал, как ГАСИ блокирует ремонт дорог в Украине

Политика

Капитальный ремонт тысяч километров дорог является одним из ключевых приоритетов правительства на 2020 год. Ведомства, которые попытаются заблокировать этот процесс, ждут кадровые перестановки и потеря полномочий, предупредил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

Он опубликовал очередной отказ ГАСИ дать разрешение на начало строительных работ на одном из участков трассы Днепр — Решетиловка.

«Это уже шестой или седьмой отказ ГАСИ по этому участку трассы. Запятые в документах уже менялись. Уточняющие документы предоставлялись. Изменения в один из нормативных документов Минрегиона были внесены, чтобы убрать застарелые подходы. Но нет. ГАСИ упорно продолжает гнуть свою линию», — пишет Голик.



Он напомнил, что на презентации программы «Дороги UA 2020» премьер-министр Алексей Гончарук назвал эту трассу приоритетом № 1.

«С 1 марта, в зависимости от погодных условий, мы начинаем беспрецедентный ремонт дорог по всей стране. И мы должны быть готовы к максимально раннему началу сезона, — заявил глава правительства. — Я знаю, что ГАСИ морочит голову — есть много нареканий на работу этого органа. Но мы сейчас перезагружаем его менеджмент. Я уверен, что проблем не будет. А если будут, то говорите нам — мы готовы принимать жесткие кадровые решения, потому что у нас есть один важный и очень ограниченный ресурс — время».

Голик также сообщил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, который сделает необязательным выдачу ГАСИ разрешений на ремонт. Вместо этого достаточно будет просто уведомить ведомство. «Ранее для одной из отраслей так уже было сделано — эффект поразительный», — добавил он.

Как сообщалось, накануне состоялась презентация стратегии развития дорожной отрасли на 2020 год. По словам советника премьер-министра Юрий Голика, планы правительства можно смело назвать беспрецедентными. Программа «Сшить страну» предполагает капитальный ремонт более 6 тыс. км дорог по всей стране.

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