24.57 / 24.86 26.96 / 27.40
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Советник премьера Юрий Голик показал, как ГАСИ блокирует ремонт дорог в Украине

10:07 29 января 2020 199
Юрий Голик
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Капитальный ремонт тысяч километров дорог является одним из ключевых приоритетов правительства на 2020 год. Ведомства, которые попытаются заблокировать этот процесс, ждут кадровые перестановки и потеря полномочий, предупредил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

Он опубликовал очередной отказ ГАСИ дать разрешение на начало строительных работ на одном из участков трассы Днепр — Решетиловка.

«Это уже шестой или седьмой отказ ГАСИ по этому участку трассы. Запятые в документах уже менялись. Уточняющие документы предоставлялись. Изменения в один из нормативных документов Минрегиона были внесены, чтобы убрать застарелые подходы. Но нет. ГАСИ упорно продолжает гнуть свою линию», — пишет Голик.


Он напомнил, что на презентации программы «Дороги UA 2020» премьер-министр Алексей Гончарук назвал эту трассу приоритетом № 1.

«С 1 марта, в зависимости от погодных условий, мы начинаем беспрецедентный ремонт дорог по всей стране. И мы должны быть готовы к максимально раннему началу сезона, — заявил глава правительства. — Я знаю, что ГАСИ морочит голову — есть много нареканий на работу этого органа. Но мы сейчас перезагружаем его менеджмент. Я уверен, что проблем не будет. А если будут, то говорите нам — мы готовы принимать жесткие кадровые решения, потому что у нас есть один важный и очень ограниченный ресурс — время».

Голик также сообщил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, который сделает необязательным выдачу ГАСИ разрешений на ремонт. Вместо этого достаточно будет просто уведомить ведомство. «Ранее для одной из отраслей так уже было сделано — эффект поразительный», — добавил он.

Как сообщалось, накануне состоялась презентация стратегии развития дорожной отрасли на 2020 год. По словам советника премьер-министра Юрий Голика, планы правительства можно смело назвать беспрецедентными. Программа «Сшить страну» предполагает капитальный ремонт более 6 тыс. км дорог по всей стране.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия и налоги

Уплата ЕСВ с пенсии: в налоговой сделали важное уточнение

Лобода

«Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем (видео)

Кейт Миддлтон

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

Луна

Настало время Черной Луны: как ее приход отразится на всех знаках зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер