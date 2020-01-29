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В «Жулянах» отменяют и задерживают рейсы: что происходит
В аэропорту «Киев» им. Сикорского с начала суток 29 января были отменены несколько рейсов польской авиакомпании LOT Airlines и вылет в Минск самолета «Белавиа».
Кроме того, в ночь на 29 января не прибыл в Жуляны рейс из Варшавы.
По информации сервиса Flightradar, авиалайнер сделал круг над Киевом, а потом вернулся в аэропорт вылета.
Также задерживается вылет самолета в Запорожье.
Напомним, синоптики предупреждали, что 29 января в Украине ухудшатся погодные условия, но пока ни один из аэропортов не сообщал, что задержки рейсов могут быть связаны с неблагоприятной метеорологической обстановкой.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».