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Украина

В «Жулянах» отменяют и задерживают рейсы: что происходит

10:25 29 января 2020 261
лот
Инф. «ФАКТОВ»

В аэропорту «Киев» им. Сикорского с начала суток 29 января были отменены несколько рейсов польской авиакомпании LOT Airlines и вылет в Минск самолета «Белавиа».

Кроме того, в ночь на 29 января не прибыл в Жуляны рейс из Варшавы.

По информации сервиса Flightradar, авиалайнер сделал круг над Киевом, а потом вернулся в аэропорт вылета.

Также задерживается вылет самолета в Запорожье.

Напомним, синоптики предупреждали, что 29 января в Украине ухудшатся погодные условия, но пока ни один из аэропортов не сообщал, что задержки рейсов могут быть связаны с неблагоприятной метеорологической обстановкой.

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