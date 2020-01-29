24.57 / 24.86 26.96 / 27.40
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Путина могут сделать «верховным правителем» России: в сети отреагировали едкими шутками и фотожабами

10:40 29 января 2020 50
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В сети отозвались шутками и фотожабами на планы переименовать должность президента РФ в «Верховного правителя».

Это одно из предложений, которое рассмотрит группа по подготовке поправок в российскую Конституцию. Также среди предложений — утверждение православия в качестве основной религии России и закреплении за Россией статуса «державы-победительницы» во Второй мировой войне.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», идею об изменении Конституции России Путин высказал в своем послании Федеральному собранию. Хозяин Кремля, в частности, предложил закрепить приоритет конституции России над международными договорами и убрать слово «подряд» из статьи, запрещающей избираться президентом более двух раз.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия и налоги

Уплата ЕСВ с пенсии: в налоговой сделали важное уточнение

Лобода

«Пусть весь мир подождет»: Лобода в крошечном купальнике восхитила танцем (видео)

Кейт Миддлтон

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

Луна

Настало время Черной Луны: как ее приход отразится на всех знаках зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер