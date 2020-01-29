Мир

Путина могут сделать «верховным правителем» России: в сети отреагировали едкими шутками и фотожабами

В сети отозвались шутками и фотожабами на планы переименовать должность президента РФ в «Верховного правителя».

Это одно из предложений, которое рассмотрит группа по подготовке поправок в российскую Конституцию. Также среди предложений — утверждение православия в качестве основной религии России и закреплении за Россией статуса «державы-победительницы» во Второй мировой войне.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», идею об изменении Конституции России Путин высказал в своем послании Федеральному собранию. Хозяин Кремля, в частности, предложил закрепить приоритет конституции России над международными договорами и убрать слово «подряд» из статьи, запрещающей избираться президентом более двух раз.

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