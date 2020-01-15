Путин задумал провести масштабную реформу власти в России

Мир

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января задекларировал необходимость серьезного реформирования российской Конституции, принятой в 1993 году.

В частности, он предложил закрепить приоритет конституции России над международными договорами и (неожиданно) — убрать слово «подряд» из статьи, запрещающей избираться президентом более двух раз.

Кроме того, президент не считает нужным требовать от кандидатов в президенты постоянно проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

Также Путин готов избавить будущего президента от права утверждать премьер-министра и членов правительства, а в качестве «компенсации» — наделить Конституционный суд полномочиями по запросу президента проверять конституционность законов до их подписания.

Опрошенные BBC эксперты не увидели здравого смысла ни в одном из предложений Путина.

В частности, заместитель заведующего кафедры конституционного и административного права ВШЭ Илья Шаблинский отметил, что в Конституции и так существует норма о приоритете российского законодательства над международным. Что же касается предложения разрешить баллотироваться в президенты только гражданам, постоянно проживавшим в России 25 лет, то, по его словам, такая проблема еще ни разу не стояла ни перед одним кандидатом в президенты России.

А политолог Аббас Аблямов обратил внимание на инициативы Путина по усилению полномочий Госдумы, допустив, что нынешний президент России готовится пересесть в спикерское кресло.

«Возможно, Путин готовится занять место спикера Госдумы?», — задался он вопросом.

Напомним, ранее в сети активно обсуждалась идея реинкарнации Путина в качестве президента Союзного государства России и Белоруссии.

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