Верховный Путин всея Руси: в РФ предлагают переименовать должность президента

Мир

В РФ продолжается работа над реформой конституции, которую предложил в своем послании Федеральному собранию 15 января пока что еще действующий президент Владимир Путин.

В частности, специально созданная для этого рабочая группа по подготовке поправок предложила ввести в основной документ страны больше ста новых пунктов, пишет «Коммерсант».

Интересно, что одна из поправок касается переименования должности президента РФ в «Верховного правителя».

Также группа по подготовке поправок рассмотрит предложение о утверждение православия в качестве основной религии России, а также закреплении за РФ статуса «державы-победительницы» во Второй мировой войне.

В рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию вошли 75 человек. Среди них — автор законов о наказании за оскорбление власти и суверенном интернете сенатор Андрей Клишас, командовавший боевиками так называемой «ДНР» писатель Захар Прилепин, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, артисты, режиссёры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Напомним, что в своем послании Путин также предложил закрепить приоритет конституции России над международными договорами и (неожиданно) — убрать слово «подряд» из статьи, запрещающей избираться президентом более двух раз.

Кроме того, он заявил, что не считает нужным требовать от кандидатов в президенты постоянно проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

Также Путин готов избавить будущего президента от права утверждать премьер-министра и членов правительства, а в качестве «компенсации» — наделить Конституционный суд полномочиями по запросу президента проверять конституционность законов до их подписания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», аналитики на Западе уверены, что все затеянные Путиным ходы направлены исключительно только на цель «уйти, чтобы остаться».

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