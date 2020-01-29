Украинцев эвакуируют из Китая из-за коронавируса: названы даты

Украина

В четверг, 30 января, и в понедельник, 3 февраля, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» эвакуирует из китайского города Саньи украинских туристов в связи с коронавирусом, который стал причиной смерти в Китае уже 132 заболевших.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами в среду, 29 января, и в субботу, 1 февраля.

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24» сообщил, что в Китае находится порядка 10 тысяч украинцев — студентов, работающих по контрактам, сотрудников дипмиссии и ее подразделений.

Отметив, что пока что никаких проблем у украинцев, с которыми «налажена связь», нет, но в случае необходимости власти рассмотрят вопрос об эвакуации части граждан. «В настоящее время такой необходимости мы не видим», — добавил Данилов, отметив, что такое решение находится в компетенции президента.

«Мы просим наших граждан по возможности ограничить поездки в Китай. Если будет необходимость, мы полностью запретим нашим гражданам посещать Китай и (закроем) авиационное сообщение с Китаем», — цитирую Данилова «Буквы».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Австралии ученым удалось изучить генетический состав нового вируса и воссоздать его в лабораторных условиях. Образцы передадут специалистам Всемирной организации здравоохранения и будут использовать для диагностики заболевания, а также для разработки вакцины.

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