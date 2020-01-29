Новые тренды в маникюре: матовый и глянцевый нюд, модные оттенки (фото)

Стиль жизни

Его величество «нюд» — так называют палитру оттенков в нейл-арте, которые схожи с телесным цветом. Эти тона еще называют «обнаженными» и зефирными. Они ассоциируются с нейтральностью, ненавязчивостью, свежестью, натуральностью, открытостью. Нюдовую палитру в нейл-арте, макияже и одежде любят королевы и звезды. Считается, что эти оттенки всегда к месту и никогда не надоедают. О том, какие дизайны с нюдом сейчас популярны, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.

— Нюдовый маникюр максимально прост, при этом в нем сочетаются чистота и мягкость, элегантность, женственность и деликатность, — говорит Кармен Саржи. — Нюд прекрасен в тандеме с фольгой, отпечатками пальцев (это один из ультрамодных сегодня трендов), блеском… Он очень красив в тандеме с белым, красным, черным, синим. Нюдовые оттенки в этом отношении универсальны. Форма ногтей должна быть круглой или миндалевидной — то есть максимально приближена к натуральной. Такие ногти удобны, а те, кто выбирает нюд, ценят естественность и комфорт.

Глянцевое нюдовое покрытие, по словам нейл-стилиста, более практичное в носке

— Какие оттенки включает нюд?

— Особенно популярны персиковый, розовый, бежевый, сиреневый, светло- и темно-коричневый. Многие обожают французский нюд. Это оттенок с легкой натуральной розовинкой.

— Уместно ли сочетать нюд с матовым покрытием?

— Безусловно, как и с глянцевым. Например, очень красив бежевый нюд с таким покрытием. Правда, матовое покрытие быстро загрязняется. Глянец более практичен в носке.

Матовое покрытие смотрится стильно

— Как же ухаживать за матовым нюдом?

— Если вы выбрали этот дизайн или в принципе любое другое светлое покрытие, используйте влажные салфетки, чтобы ногти выглядели чистыми и безупречными.

— Можно ли комбинировать глянцевое и матовое покрытия?

— Разумеется. Это очень стильно.

— Стоит ли сочетать нюд с эффектом мыльных пузырей?

— Почему нет? Это будет достаточно красиво. Однако идеальный и ультратендовый вариант — тандем нюда и фольги.

— В этом году актуальны короткие ногти. Как вы считаете, нюд на коротких ногтях смотрится красиво?

— Прекрасно. Важно выбрать оттенок, который идеально сочетается с пигментом кожи. У кого-то она светлее, у кого-то темнее. Нюдовый тон подчеркнет красоту рук. Что касается более длинных ногтей, нюд великолепно смотрится на ногтях миндалевидной формы.

— Многие отправляются отдыхать в жаркие страны на море и возвращаются с красивым загаром. Какой оттенок нюдовой палитры предпочесть для загоревшей кожи?

— Советую выбрать легкие тона. В сочетании с загаром они будут смотреться очень эффектно.

Розовый нюд нежный и деликатный

— Для каких случаев нюд идеален?

— Всегда и везде. И для офиса, и для отдыха. Нюдовая палитра ногтей подойдет к любому наряду и никогда не поставит под сомнение ваш вкус. Она всегда в тренде! К тому же эта гамма, как никакая другая, располагает к экспериментам. Вы смело можете комбинировать нюд с трендовыми дизайнами, включать свою фантазию по полной. Все это способствует тому, что женщины так любят нюдовые оттенки.

— Какие дизайны с нюдом предпочесть для праздника? Ведь не за горами Валентинов день.

— Для вечера я бы порекомендовала что-то смелое и эффектное. Прекрасное сочетание — нюд и кристаллы. Мы можем комбинировать с нюдом абсолютно любой цвет кристаллов — например, черные, белые или разноцветные. Выбирайте кристаллы разной формы и размера. И, конечно, в декоре ногтей будут сердца. Этот праздник очень популярный. И все девушки хотят, чтобы их маникюр был самым красивым и необычным.

— К слову, в Валентинов день многие планируют свадьбы. Каждая невеста хочет быть в день бракосочетания особенной. Важны наряд, прическа, макияж и, конечно, маникюр. Какой дизайн ногтей вы посоветуете невестам?

— Свадьба — важное событие, и поэтому девушки так тщательно продумывают свой образ. Что выбрать? Это может быть бэби-бумер, классический натуральный нюд или маникюр с декором в виде кристаллов или блеска.

— Скажите, стоит ли выбирать нюдовое покрытие ногтей тем, кто носит преимущественно бежевые вещи?

— Такой маникюр не советую лишь в одном случае — если у вас классический бежевый гардероб.

Персиковый нюд – один из трендовых в 2020 году

— Уместен ли нюд в сочетании с кольцом с жемчугом?

— Да, а вот колечко с бриллиантом советую носить в тандеме с красным маникюром.

— Кто, по вашим наблюдениям, предпочитает нюдовое покрытие?

— Отрастание нюдовых ногтей не так заметно, как, скажем, с красным или синим покрытием. И это один из аргументов для тех, кто не хочет ни дня чувствовать себя дискомфортно. К слову, нюд выбирают многие клиентки, работающие в бьюти-сфере.

Верх стиля – белые точечки на нюдовом покрытии

— Ваши работы столь красивы, что хочется всматриваться в каждую деталь.

— Мне нравится макросъемка ногтей, она показывает безупречность работы, к которой я стремлюсь.

— Как взаимосвязаны нюдовая палитра и возраст?

— Нюд — это классика, которая подходит всем, независимо от того, сколько женщине лет.

— Какие совершенно новые нюдовые дизайны предлагает 2020 год? А какой дизайн с нюдом вы бы посоветовали оставить в прошлом?

— 2020 год принес немало новых трендов. Сфера красоты сильно изменилась, и у нас есть много возможностей для вдохновения. В этом году актуальны минималистичные модели, простые, хорошо продуманные, которые выглядят безупречно. Антитренд — «перегруженный» дизайн, чересчур экстравагантный, бросающийся в глаза декор на всех пальцах.

Кармен Саржи: «Нюд всегда в тренде»

— Что бы вы пожелали читательницам «ФАКТОВ», которые ценят элегантность и стремятся быть в тренде?

— Выбирайте красоту и простоту. Меньше декора и деталей, маникюр должен быть выполнен безупречно!

Ранее о модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Андреа Марина Параскив.

Фото из альбома Кармен Саржи

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