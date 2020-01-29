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Наука и технологии

На модернизацию украинской станции в Антарктиде выделена крупная сумма (фото)

12:54 29 января 2020 68
Станция Академик Вернадский в Антарктиде
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Во время презентации почтовой марки, посвященной 200-летию открытия Антарктиды, первый заместитель министра образования и науки Украины Юрий Полюхович заявил: выделено 27 миллионов гривен на продолжение модернизации антарктической станции «Академик Вернадский». Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что правительство Украины выделило 252 миллиона гривен на покупку судна для исследований Антарктиды. Так что 26-я украинская полярная экспедиция может отправиться на станцию «Академик Вернадский» на собственном научном судне.

Первый этап комплексного технического переоснащения и ремонта украинской полярной станции начался в минувшем году. Тогда на эти цели истратили 35 миллионов гривен. Модернизация ведется по двум направлениям — совершенствуются системы жизнеобеспечения (оборудование для выработки электроэнергии, отопления, опреснения океанской воды, утилизации отходов) и переоснащаются научные лаборатории.

Сейчас в Антарктиде лето, поэтому ледовая обстановка позволяет судам добираться до острова Галиндез, на котором находится украинская станция и доставлять туда необходимые припасы, оборудование, полярников. Галиндез расположен примерно в 5 километрах от побережья Антарктиды и в 15 тысяч километров от Украины.

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Марку, посвященную 200-летию открытия ледового континента, «Укрпочта» выпустила тиражом 130 тысяч экземпляров.

На марке изображен субарктический пингвин

Весной начальник очередной 25-й украинской зимовки 33-летний Юрий Отруба (для него лично это будет уже шестая годичная экспедиция) доставит некоторое количество марок на станцию «Академик Вернадский». В дизайне юбилейной марки (на ней изображен субарктический пингвин) использованы фотографии наших полярников Юрия Шепеты и Дениса Пишняка. Следует отметить, что в экспедиции, которая 200 лет назад открыла Антарктиду, принимал участие морской офицер из Украины Иван Завадовский.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в состав следующей экспедиции на полярную станцию «Академик Вернадский» вошли две женщины.

Фото Национального антарктического научного центра Украины

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