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Происшествия

Бросили умирать возле мусорных баков: на Черниговщине устроили зверскую расправу над мужчиной

13:28 29 января 2020 233
Кулак
Инф. «ФАКТОВ»

В Сновске (Черниговская область) мужчина и несовершеннолетний парень до смерти забили прохожего, бросив его тело у мусорных баков. Ранее в Киеве группа подростков до смерти избила 43-летнего мужчину.

Как сообщили в ГУНП в Черниговской области, тело 24-летнего молодого человека со следами насильственной смерти в Сновске обнаружили во вторник, 28 января. Его личность была установлена, и полиция начала поиск его убийц.

Вскоре в поле зрения правоохранителей попали двое местных жителей — один из них ранее привлекался за нанесение тяжких телесных повреждений, второй — несовершеннолетний парень.

«Они рассказали, что после выпивки гуляли по городу и наткнулись на мужчину 1996 года рождения. Начали к нему приставать, завязалась драка, в ходе которой вдвоем избили потерпевшего руками и ногами, после чего оттащили тело к мусорным бакам и бросили там», — сообщают в полиции.

Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по части 2 пункту 12 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) — наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на столичной Борщаговке недалеко от остановки скоростного трамвая «Генерала Потапова» зарезали молодого парня.

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