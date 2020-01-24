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Происшествия

В Киеве прямо посреди улицы зарезали мужчину: первые детали трагедии (фото, видео)

7:55 24 января 2020 240
Убийство на Борщаговке
Инф. «ФАКТОВ»

Поздно вечером в четверг, 23 января, в Киеве на Борщаговке, недалеко от остановки скоростного трамвая «Генерала Потапова», зарезали мужчину. Ранее в столице возле ресторана зарезали ветерана АТО.

Как сообщает «Информатор», пострадавший на Борщаговке умер еще до приезда медиков. Очевидец сообщил полицейским, прибывшим на место происшествия, что ЧП произошло во время встречи двоих мужчин. К ним подошел третий и начал кричать на одного из собеседников, а потом ударил его несколько раз ножом в живот.

После того, как пострадавший упал, оба мужчины ушли в неизвестном направлении.

Сообщается, что погибшему на вид около 30 лет. Эксперт, осмотревший тело, обнаружил несколько проникающий ранений. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, кинологи и следственно-оперативные группы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом два участника боевых действий на Донбассе поспорили из-за политики, и один из них застрелил своего оппонента из охотничьего ружья.

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