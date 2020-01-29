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Политика

Елена Зеленская завела официальную страницу в Facebook и попала под атаку хейтеров

13:50 29 января 2020 340
зеленская
Инф. «ФАКТОВ»

Супруга президента Украины Елена Зеленская завела официальную страницу в Facebook. Первая леди пообещала освещать свою работу в «Мистецьком арсенале», куда трудоустроилась в январе 2020 года. За неполные двое суток с момента появления страницы Зеленской написали семь тысяч комментариев, по большей части оскорбительных. Участники обсуждения принимают ставки, что случится первым: супруга президента закроет комментарии, забанит посетителей или вообще удалит свой профиль в соцсетях.

Неизвестно, на что рассчитывали авторы идеи со страницей в Facebook. Возможно, они действительно надеялись, что площадка станет местом для обсуждения искусства. Пока же можно признать, что дискуссии не получилось. На странице публикуют неудачные фото Зеленской, требуют от Елены отчетов о ее последних туристических поездках и интересуются творческим кризисом в «Студии «Квартал 95».

Также пользователи активно критикуют наряды первой леди и предлагают уволить стилиста.

Также пользователи выражают соболезнования «Мистецькому арсеналу» и не верят, что у проекта есть будущее.

Напомним, ранее Офис президента Владимира Зеленского отключил возможность оставлять комментарии к публикациям в соцсетях. Это коснулось страниц команды Зеленского в Instagram и на YouTube.

Фото Офис президента Украины

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