Украина

Жена Зеленского удалила страничку в Facebook после нападок в соцсети: аккаунт не прожил и суток

Аккаунт первой леди Украины Елены Зеленской в Facebook, который она завела накануне, приказал долго жить.

Такой вывод можно сделать при заходе на страницу жены президента в социальной сети: вместо обещанного Еленой рассказа о работе «Мистецького арсенала», куда она трудоустроилась в январе 2020 года, там грустно красуется надпись о том, что страница более недоступна.

Вероятно, для нежного сердца супруги главы государства была непонятна реакция пользователей сети, которые за неполных двое суток с момента появления страницы завалили ее тысячами комментариев, по большей части оскорбительных.

Более того: некоторые «хейтеры» даже принимали ставки, что случится первым: супруга президента закроет комментарии, забанит посетителей или вообще удалит свой профиль в соцсетях. Похоже, кто-то из недоброжелателей выиграл пари.

Напомним, что многим украинцам было не совсем понятно, на что рассчитывали авторы идеи со страницей в Facebook, запуская ее как площадку для «обсуждения искусства»: вместо нее на странице публиковались неудачные фото Зеленской, критиковались ее наряды и дизайнеры, а также требования дать отчет о «туристических» поездка с мужем за казенный счет.

Вероятно, опыт со страницей в Facebook посчитали не очень удачным, и ее решено закрыть. Тем более, что опыт такого рода действий в представителей ОП уже имеется: чуть более недели назад пресс-служба президента отключила возможность оставлять комментарии к публикациям в соцсетях. Это коснулось страниц команды Зеленского в Instagram и на YouTube.

Поэтому фанатам Зеленской остается только ее аккаунт в Instagram, который она оставляла «для эмоций», обещая разгрузить его от лонгридов. Теперь там можно будет выразить сочувствие жене президента — благо, комментарии в нем пока еще можно оставлять.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Офис президента объяснил отключение опции «комментировать» в Instagram и YouTube многочисленными атаками ботов и засильем коммерческой рекламы. Интересно, какое объяснение придумают у Мендель в этот раз?

Фото:Instagram Елены Зеленской

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