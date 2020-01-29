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В Запорожской области отец забыл в маршрутке маленького ребенка (фото)
В Запорожской области в полицию обратился молодой мужчина, который 29 января забыл в маршрутном такси свою 7-летнюю дочку. Ранее в Херсонской области мать забыла на улице коляску с шестимесячным ребенком.
Случилось так, что мужчина внезапно выскочил из маршрутного такси, подумав, что транспорт остановился на нужной ему остановке. «Оглядевшись, он понял, что перепутал остановку, а его ребенок поехал дальше. Патрульные начали останавливать маршрутные такси соответствующего направления, в одном из которых и обнаружили девочку», — сообщили в патрульной полиции Запорожской области.
Ребенка, который не разговаривает, вернули отцу, а его самого доставили в отделение полиции для составления административных материалов.
Полицейские призвали граждан, увидевших маленьких детей без присмотра, сообщать об этом правоохранителям.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе горе-мать, распивавшая спиртные напитки с малознакомыми людьми, забыла на улице своего сына, когда они пошли в магазин за «добавкой». Мужчина, с которым остался мальчик, хотел отвести его домой, но не знал адрес и потому оставил ребенка в одном из магазинов
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