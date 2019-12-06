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Под Херсоном мать забыла на улице 6-месячную дочку (фото)
Вечером 5 декабря в райцентре Голая Пристань Херсонской области на улице Ларионова неравнодушные прохожие заметили коляску, в которой плакал младенец. Люди сначала ждали, что к коляске подойдет мать. Но та так и не появилась. Поэтому позвонили в полицию.
Как сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела ювенальной превенции полиции Херсонской области Ярослав Шанько, полицейские немедленно увезли ребенка в больницу, где его осмотрели врачи. Кроме незначительного переохлаждения, с девочкой (как потом выяснилось, всего шести месяцев от роду) было все хорошо. Помощь оказалась своевременной.
По поводу пропажи ребенка в полицию так никто и не заявил. Поэтому правоохранители сами начали поиски родных малышки. В больнице врач узнала девочку и предоставила данные ее матери.
Как оказалось, женщине 34 года, семья состоит на учете как неблагополучная. Кроме грудного ребенка, она имеет еще двоих детей — 11 и 12 лет, проживающих отдельно, с отцом.
Работники полиции разыскали горе-мамашу, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва держалась на ногах. Она объяснила, что вечером вышла погулять с ребенком, встретила знакомого, с которым поссорилась и… подралась. Во время конфликта оставила коляску с дочкой возле дома, а потом забыла о ней и… пошла «по делам».
Ныне ребенок находится в больнице, где проведет еще несколько дней под наблюдением.
После проведения проверок будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав на дочь.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о недавнем жутком случае в Липовецком районе Винницкой области. Там родители оставили коляску со спящей 9-месячной девочкой во дворе и ей на лицо улегся кот. Ребенок задохнулся.
А во Львовской области умер четырехлетний мальчик, которого родители оставили в автомобиле без присмотра.
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