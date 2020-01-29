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Главу «Укрзалізниці» Кравцова уволили
Евгений Кравцов покинет должность главы «Укрзалізниці». Такое решение было согласовано на заседании Кабинета министров 29 января. Новый руководитель компании — железнодорожного монополиста — будет определен на конкурсе.
«Мы согласовали увольнение руководителя „Укрзалізниці“. Это, по нашему мнению, важный шаг для „перезагрузки“ государственной компании», — заявил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.
Напомним, Евгений Кравцов предложил расторгнуть с ним контракт в январе 2020 года, чтобы можно было перевестись на другую должность в публичном государственном секторе.
Тем временем Государственное бюро расследований начало расследование по поводу «запредельных» зарплат руководства «Укрзалізниці» и оплаты госкомпанией элитного отдыха своему топ-менеджменту.
Фото Євген Кравцов/Facebook
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