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Украина

Главу «Укрзалізниці» Кравцова уволили

14:14 29 января 2020 111
кравцов
Инф. «ФАКТОВ»

Евгений Кравцов покинет должность главы «Укрзалізниці». Такое решение было согласовано на заседании Кабинета министров 29 января. Новый руководитель компании — железнодорожного монополиста — будет определен на конкурсе.

«Мы согласовали увольнение руководителя „Укрзалізниці“. Это, по нашему мнению, важный шаг для „перезагрузки“ государственной компании», — заявил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, Евгений Кравцов предложил расторгнуть с ним контракт в январе 2020 года, чтобы можно было перевестись на другую должность в публичном государственном секторе.

Тем временем Государственное бюро расследований начало расследование по поводу «запредельных» зарплат руководства «Укрзалізниці» и оплаты госкомпанией элитного отдыха своему топ-менеджменту.

Фото Євген Кравцов/Facebook

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