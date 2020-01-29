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У Гончарука определились с главой Закарпатской области: что известно о Никите Михайлюке
Кабинет министров на заседании 29 января согласовал назначение нового главы Закарпатской областной государственной администрации. На эту должность рекомендовали 38-летнего бизнесмена Никиту Михайлюка.
Как сообщает Украинская правда со ссылкой на Clarity project, в настоящее время Михайлюк возглавляет компанию «Розумні добрива», которая занимается оптовой торговлей химическими продуктами. Он же числится соучредителем ООО «ЭПРОН — ПРО». Последнее предприятие зарегистрировано в 2006 году и занимается оптовой торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.
По неофициальным данным, которые озвучил в своем Telegram журналист Виталий Глагола, Михайлюк также является выпускником академии СБУ и даже успел проработать в центральном аппарате спецслужбы 5 лет.
Напомним, уволить предыдущего главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко президент Зеленский решил в конце декабря 2019 года.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..