Никакого заявления об отставке Гончарука не было: открылось неожиданное обстоятельство

Украина

Заявление премьер-министра Алексея Гончарука о том, что он написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому, не подтвердилось. Во всяком случае, в канцелярии Офиса президента его не регистрировали. Это выяснил журналист Алексей Братущак, проведя собственное расследование.

В своем Facebook он опубликовал официальный ответ из Офиса Зеленского, напомнив, что премьер на пресс-конференции публично заявлял: передал заявление об отставке президенту, она оформлена в соответствии с законом и Конституцией.

«Кажется, у юриста-премьера какое-то свое представление о документообороте между органами власти. Ну там, смской сбрасывать документы. Или через телеграмм-каналы. Или в других мессенджерах. Диджитализация», — прокомментировал журналист полученные сведения.

Напомним, о том, что отставка Гончарука не принята, стало известно 17 января. Кроме того, президент во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР, и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи разговоров премьера.

Впоследствии Зеленский объяснил, почему все же оставил Гончарука на его посту.



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