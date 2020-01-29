- 18:02 Приехавший из Китая Дмитрий Комаров объяснил, стоит ли украинцам бояться коронавируса
- 17:59 Никакого заявления об отставке Гончарука не было: открылось неожиданное обстоятельство
- 17:56 В Николаеве СБУ задержала военных, превращавших "травматы" в боевое оружие
- 17:25 У Гончарука определились с главой Закарпатской области: что известно о Никите Михайлюке
- 17:11 Жена принца Чарльза герцогиня Камилла станцевала еврейский танец
- 16:59 Суд решил отпустить художника Пояркова, но пять лет ему все-таки "светит"
- 16:57 Выставка старинной украинской одежды и фотовернисаж «Кольори Індії»: куда пойти в Киеве в выходные
- 16:46 В Виннице мужчина едва не погиб на пешеходном переходе из-за невнимательного водителя
- 16:33 Водителей автобуса, высадивших волонтеров ночью посреди трассы, уволят
- 16:33 В Таджикистане в 127 лет умерла старейшая в мире женщина
- 16:32 Анна Курникова и Энрике Иглесиас снова станут родителями
- 16:31 Погром в харьковском храме: открылись новые подробности о странном хулигане
Никакого заявления об отставке Гончарука не было: открылось неожиданное обстоятельство
Заявление премьер-министра Алексея Гончарука о том, что он написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому, не подтвердилось. Во всяком случае, в канцелярии Офиса президента его не регистрировали. Это выяснил журналист Алексей Братущак, проведя собственное расследование.
В своем Facebook он опубликовал официальный ответ из Офиса Зеленского, напомнив, что премьер на пресс-конференции публично заявлял: передал заявление об отставке президенту, она оформлена в соответствии с законом и Конституцией.
«Кажется, у юриста-премьера какое-то свое представление о документообороте между органами власти. Ну там, смской сбрасывать документы. Или через телеграмм-каналы. Или в других мессенджерах. Диджитализация», — прокомментировал журналист полученные сведения.
Напомним, о том, что отставка Гончарука не принята, стало известно 17 января. Кроме того, президент во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР, и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи разговоров премьера.
Впоследствии Зеленский объяснил, почему все же оставил Гончарука на его посту.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.