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Украина

"Он – как хорошая машина": Зеленский объяснил, почему не уволил Гончарука

3:17 25 января 2020 29
Зеленский и Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский оставил Алексея Гончарука на посту премьер-министра после скандала с прослушкой, так как тот еще не исчерпал свой ресурс и может принести пользу стране.

Об этом глава государства сказал в интервью израильскому 9 каналу.

«Я считаю, что всему есть объективные причины. Как сказать… Как хорошая машина. Он — как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек», — сказал президент.

По его словам, Гончаруку следует изменить вещи, которые они обсуждали во время разговора.

«Он не справится — он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немножечко нужно ему времени, чтобы показать результат. На самом деле это время бежит в Украине очень быстро. И все говорят: „Ну, когда же, ну что же?“. Четыре месяца он на посту. Как мы его выбрали в Верховной Раде Украины, формируя команду и очищая старую, он работает четыре месяца. Так и есть: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Январь — пятый месяц. Поэтому еще есть у него запал», — посчитал глава государства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 января, Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке. Вечером того же дня стало известно, что отставка не принята. Кроме того, президент во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР, и Управления государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи разговоров премьера.

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