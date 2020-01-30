Мир

"Сделка века" не помогает: истребители и дроны Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС

Несмотря на предложенный президентом США Дональдом Трампом план по ближневосточному урегулированию, ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.

Так, в четверг ночью израильские истребители и беспилотники нанесли удар по нескольким военным целям радикального палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на запуск ракеты по территории еврейского государства.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Ранее из сектора Газа по израильской территории была выпущена ракета. В ответ истребители и летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду террористических целей ХАМАС в южной части сектора Газа. Среди пораженных целей — оружейная мастерская и подземный военный объект», — говорится в сообщении.

«ХАМАС несет ответственность за любые события, источником которых является сектор Газа, и будет сталкиваться с последствиями своих действий, направленных против израильских граждан», — добавили в пресс-службе.

По информации государственного радио Израиля Kan, в среду вечером палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по израильской территории, сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Киссуфим, расположенном в непосредственной близости от палестинского приморского анклава.

Ракета, как сообщили военные, разорвалась в незаселенной местности, сообщений о пострадавших и ущербе не поступало.

Данный обмен ударами стал первым с момента обнародования 28 января президентом США Дональдом Трампом плана урегулирования палестино-израильского конфликта. В предыдущий раз палестинские радикалы из Газы запустили ракету по Израилю 26 января.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мире сдержанно отнеслись к новому плану Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Так, в Евросоюзе заявили, что предложения Трампа конечно же будут изучены, а затем им дадут объективную оценку. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что все государства Евросоюза едины в своей позиции и выступают за мир на Ближнем Востоке. При этом все признают, что палестинцам и израильтянам необходимы «новые инклюзивные переговоры».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter