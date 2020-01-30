Шоу-бизнес

Взял в долг 3 млн долларов и не отдает: Волочкова подаст в суд на бывшего мужа

Собирающаяся замуж 44-летняя балерина Анастасия Волочкова до сих пор не может забыть бывшего супруга Игоря Вдовина.

Вернее, его долга в три миллиона долларов, пишет «Стархит».

Волочкова призналась, что когда вышла замуж за Игоря Вдовина, то сама обеспечивала супруга.

По ее словам, у него возникли проблемы с бизнесом, из-за чего он взял у балерины 3 млн долларов, которые до сих пор не отдал.

Волочкова заявляет, что долгие годы пыталась решить эту проблему без скандалов, но время показало, что это безрезультатно.

«Эта история продолжается 10 лет. Но в этом году я буду бороться за свои деньги. Заявление в правоохранительные органы уже написано. Думаю, что этому человеку все вернется в жизни бумерангом», — сказала Волочкова.

По ее словам, ее бывший муж содержит на ее деньги своих женщин и детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, если верить постам Анастасии в Instagram, ее будущий муж — не чета бывшему. Он намерен взять на себя все расходы по организации будущей свадьбы, на которой у экс-прима-балерины будет целых семь платьев. По словам Волочковой, она по-настоящему влюблена в своего избранника и свадьба станет для нее «серьезным и осознанным» шагом. Несмотря на сложный характер балерины, она неплохо ладит со своим будущим супругом, который во всем поддерживает Анастасию.

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