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Шоу-бизнес

Заплатит жених: Волочкова раскрыла подробности предстоящей свадьбы

6:44 27 января 2020 209
Анастасия Волочкова с Ариадной
Инф. «ФАКТОВ»

44-летняя балерина Анастасия Волочкова, заявившая недавно о желании выйти замуж, раскрыла подробности предстоящего торжества.

Оказалось, что не так давно избранник блондинки сделал ей предложение и пообещал взять на себя все расходы по организации празднества.

Об этом Настенька с гордостью рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на одном из российских телеканалов.

«Свадьбу я не намерена оплачивать из своего кармана. Я надеюсь, что это когда-нибудь торжество произойдет. На первой свадьбе у меня было пять платьев, а сейчас будет семь», — сказа любительница шпагатов.

По словам Волочковой, она по-настоящему влюблена в своего избранника и свадьба станет для нее «серьезным и осознанным» шагом. Несмотря на сложный характер балерины, она неплохо ладит со своим будущим супругом, который во всем поддерживает Анастасию.

«В отпуске я меняла виллы и яхты одну за другой. Любимый человек был рядом со мной и во всем меня поддерживал», — призналась Волочкова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после возвращения из отпуска в Таиланде танцовщица праздновала 44-ый день рождения в одном из московских караоке-клубов. Поздравить ее пришли Бари Алибасов, Никас Сафронов и другие знаменитости. Что же касается своего будущего мужа, то его имя блондинка пока предпочитает держать в секрете.

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