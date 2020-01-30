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Грета Тунберг станет товарным знаком
Признанная человеком года по версии Time шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников.
Об этом девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте. Кроме того, она собирается зарегистрировать названия международного общественного движения школьников, которое она инициировала своими акциями в защиту климата.
«Я подала заявку на регистрацию моего имени, а также Fridays For Future, Skolstrejk for klimatet (шведское название движения) и так далее в качестве торговых знаков. Это действие нужно для защиты движения и его деятельности», — написала Тунберг в Instagram.
Такое решение активистка объяснила тем, что зачастую ее имя и название движения используют неправомерно, в том числе в коммерческих целях без соответствующего на то согласия.
Она также рассказала о случаях, когда люди представляются Гретой Тунберг, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ и деятелями искусства.
Напомним, Грета Тунберг является одной из лидеров мирового экоактивизма. В сентябре 2019 года она выступила на саммите по климату в ООН, обвинив в своей речи политиков в краже детства у ее поколения. Тунберг была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года,
В одном их интервью отец Греты Сванте Тунберг рассказал, что дочь занялась общественной деятельностью после длительной депрессии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп и шведская экоактивистка Грета Тунберг обменялись «шпильками» в первый же день работы Всемирного экономического форума в Давосе, посвященного в этом году проблемам изменения климата.
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