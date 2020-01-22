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«Очень сердитая»: Трамп наехал на Грету Тунберг в Давосе (видео)
Президент США Дональд Трамп и шведская экоактивистка Грета Тунберг, которые уже давно состоят в конфронтации, обменялись «шпильками» в первый же день работы Всемирного экономического форума в Давосе, посвященного в этом году проблемам изменения климата.
Трамп, который считает глобальные изменения климата выдумками ученых, в своей речи говорил об экономическом процветании Америки. И обещал присоединиться к международной инициативе высадить на нашей планете триллион новых деревьев. Он призвал общественность не обращать внимания на «пророков конца света», не называя имен, но намекая на Тунберг и ее единомышленников. «Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма», — заявил он.
Грета, которой 3 января исполнилось 17 лет заявила, что остановить изменение климата одними только деревьями не получится. «Сажать деревья — это, конечно, хорошо, но совершенно недостаточно», — сказала она. Она в очередной раз подчеркнула, что «наш дом в огне» и призвала к немедленным решительным действиям.
«Интересно, как вы объясните своим детям, по какой причине вы их подвели и оставили им климатический хаос? Потому что бороться с ним было вредно для экономики, и мы просто решили не заниматься сохранением условий для жизни в будущем, даже не попытавшись?» — задала она вопрос мировым лидерам. В первый день форума она выступала с речами дважды.
Между тем в интервью изданию Wall Street Journal Трамп назвал Грету «очень сердитой», добавив, что толком «ничего о ней не знает». Он также назвал климатических активистов «оторванными от жизни паникерами» и «наследниками старомодных гадалок».
Ранее, как сообщали «ФАКТЫ» Грета Тунберг обошла Дональда Трампа, когда журнал Time назвал ее человеком года.
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