Украина

Террористы «ДНР» и «ЛНР» не только препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ, но и активно используют на Донбассе запрещенные международными конвенциями противопехотные мины.

Об этом украинская делегация при ОБСЕ проинформировала миссии стран-участниц, передает «Укринформ».

Как отметил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, Украина выражает решительное осуждение и возмущение по поводу использования российскими оккупационными силами противопехотных мин.

«Эти орудия войны неизбирательного действия убивают и ранят в основном невинных и беззащитных мирных жителей, особенно детей. Мы подчеркиваем, что Украина не является ни полигоном для испытаний нового российского оружия, ни местом для утилизации старого», — заявил он.

«Мы настойчиво призываем российскую сторону немедленно прекратить поставки и дальнейшее применение на временно оккупированных территориях Украины противопехотных мин и других типов мин и взрывных устройств, а также убрать все мины, которые были установлены российскими вооруженными формированиями», — добавил дипломат.

Лоссовский показал иностранным делегациям презентацию в которой представлены доказательства использования боевиками на Донбассе мин российского производства — МОН-50, «ПМН-2» и «УМ-2».

Украинский дипломат проинформировал делегации стран ОБСЕ о конкретных заводы на территории РФ, которые занимаются изготовлением противопехотных мин.

«Эти мины находятся на вооружении российских вооруженных сил. При этом, их использование запрещено согласно Оттавской конвенции или Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 3 декабря 1997 года», — заявил Лоссовський.

Он напомнил, что Украина подписала эту Конвенцию в 1999 году и ратифицировала ее в 2005 году.

«В рамках предусмотренных Конвенцией обязательств до 2011 года Украина уничтожила все противопехотные мины „ПМН-2“ и „ПОМ-2“ под международным наблюдением. В свою очередь Российская Федерация отказалась подписать конвенцию о запрете противопехотных мин и продолжает использовать „ПМН-2“ и „ПОМ-2“ во время боевых действий», — заявил дипломат.

Он добавил, что СММ ОБСЕ только в течение января 2020 года уже трижды сообщала об обнаружении запрещенных международными конвенциями противопехотных мин на временно оккупированной территории Востока Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что вечером 26 января пророссийские боевики устроили провокацию в районе Петровского на Донбассе, откуда в ноябре 2019 года были отведены украинские военнослужащие. Так, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места, где раньше находились позиции подразделений ООС, и открыли огонь трассирующими пулями в сторону своих опорных пунктов.

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