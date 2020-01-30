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Убивают и калечат мирных граждан: представлены доказательства использования боевиками противопехотных мин
Террористы «ДНР» и «ЛНР» не только препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ, но и активно используют на Донбассе запрещенные международными конвенциями противопехотные мины.
Об этом украинская делегация при ОБСЕ проинформировала миссии стран-участниц, передает «Укринформ».
Как отметил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, Украина выражает решительное осуждение и возмущение по поводу использования российскими оккупационными силами противопехотных мин.
«Эти орудия войны неизбирательного действия убивают и ранят в основном невинных и беззащитных мирных жителей, особенно детей. Мы подчеркиваем, что Украина не является ни полигоном для испытаний нового российского оружия, ни местом для утилизации старого», — заявил он.
«Мы настойчиво призываем российскую сторону немедленно прекратить поставки и дальнейшее применение на временно оккупированных территориях Украины противопехотных мин и других типов мин и взрывных устройств, а также убрать все мины, которые были установлены российскими вооруженными формированиями», — добавил дипломат.
Лоссовский показал иностранным делегациям презентацию в которой представлены доказательства использования боевиками на Донбассе мин российского производства — МОН-50, «ПМН-2» и «УМ-2».
Украинский дипломат проинформировал делегации стран ОБСЕ о конкретных заводы на территории РФ, которые занимаются изготовлением противопехотных мин.
«Эти мины находятся на вооружении российских вооруженных сил. При этом, их использование запрещено согласно Оттавской конвенции или Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 3 декабря 1997 года», — заявил Лоссовський.
Он напомнил, что Украина подписала эту Конвенцию в 1999 году и ратифицировала ее в 2005 году.
«В рамках предусмотренных Конвенцией обязательств до 2011 года Украина уничтожила все противопехотные мины „ПМН-2“ и „ПОМ-2“ под международным наблюдением. В свою очередь Российская Федерация отказалась подписать конвенцию о запрете противопехотных мин и продолжает использовать „ПМН-2“ и „ПОМ-2“ во время боевых действий», — заявил дипломат.
Он добавил, что СММ ОБСЕ только в течение января 2020 года уже трижды сообщала об обнаружении запрещенных международными конвенциями противопехотных мин на временно оккупированной территории Востока Украины.
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