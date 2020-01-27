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Прямо перед камерой ОБСЕ: боевики по видом ВСУ совершили дерзкую провокацию на Донбассе
Вечером 26 января пророссийские боевики устроили провокацию в районе Петровского на Донбассе, откуда в ноябре 2019 года были отведены украинские военнослужащие.
Как сообщает украинская сторона СЦКК, действия незаконных вооруженных формирований были зафиксированы в пределах участка разведения № 3.
Боевики, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места, где раньше находились позиции подразделений ООС, и открыли огонь трассирующими пулями в сторону своих опорных пунктов.
«Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должна предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.
В штабе ООС считают, что целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения. И боевики могут вернуть свои силы на прежние позиции или же занять новые выгодные рубежи в этом районе.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске на днях предложила для разведения сил на Донбассе еще три «гуманитарных» участка — КП «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской, Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). По словам министра обороны Украины Андря Загороднюка, разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе не имеет смысла, так как противоречит Минским соглашениям.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!