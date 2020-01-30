Россией правит не Путин: экс-советник президента РФ сделал резонансное заявление

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Президент Российской Федерации Владимир Путин не управляет единолично государством — в этом ему активно «помогают» люди из ближайшего окружения, которых объединяют общие взгляды на многие вопросы политической, экономической, внешнеполитической повестки дня, а также принадлежность к «Корпорации» — сообществу сотрудников ФСБ-КГБ.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал старший научный сотрудник Института Катона (Вашингтон) Андрей Илларионов, некогда бывший советником Путина.

По его мнению, члены упомянутой группы (секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин) одновременно ощущают себя и новыми дворянами (Патрушев в бытность директором ФСБ продвигал идею неодворянства).

«То есть этакими суперлюдьми, обладающими особыми преимуществами перед людьми обычными», — уточняет Илларионов.

В рамках своего круга они поддерживают друг друга и придерживаются довольно жесткой внутренней дисциплины.

Измена «Корпорации», уверен эксперт, считается тягчайшим преступлением, которое наказывается жестоким образом. Об этом известно из по судьбам бывшего подполковника КГБ Александра Литвиненко и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Известные слова Путина о бывших сотрудниках спецслужб, оказавшихся по другую сторону баррикад, отражают общую идеологию членов этой „Корпорации“ по отношению к тем, кто, с их точки зрения, оказался ее предателем», — объясняет экс-советник президента РФ.

При этом взаимоотношениям между ближайшим окружением и Путиным, по мнению Илларионова, носят характер не заговора, а динамического взаимодействия. Они ведут друг с другом доверительные беседы о том, что будет лучше для всех них вместе. По некоторым вопросам идеологические подходы членов группы не совпадают. Но гораздо важнее любой идеологии их практическая принадлежность одной «Корпорации».

Полный текст интервью с Андреем Илларионовым, рассказывающем о внутренней политике России, а также о том, чего она хочет добиться от Украины, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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