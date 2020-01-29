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Без Медведева: стало известно, кто входит в ближайшее окружение Путина
В ближайшее окружение российского президента Владимира Путина входят четыре человека, которых объединяют общие взгляды на многие вопросы политической, экономической, внешнеполитической повестки дня, а также принадлежность к «Корпорации» — сообществу сотрудников ФСБ-КГБ.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал старший научный сотрудник Института Катона (Вашингтон) Андрей Илларионов, некогда бывший советником Путина.
«Это четыре близких ему человека — секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, бывший глава Администрации Путина, а в настоящее время специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин», — рассказал Илларионов.
По его словам, эта «группа товарищей» существовала всегда, но с 2007 года чувствовала себя «обиженной», поскольку Путин, вынужденный сделать перерыв в свое президентстве, выбрал на пост временного главы государства Дмитрия Медведева, а не Сергея Иванова.
«Иванов искренне полагал, что именно он имеет все права на это кресло. Новость о том, что оно достанется не ему, мягко говоря, не обрадовала его», — добавил Андрей Илларионов.
Полный текст интервью с Андреем Илларионовым, рассказывающем о внутренней политике России, а также о том, чего она хочет добиться от Украины, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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