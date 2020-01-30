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«Битва за наследство Децла»: вдову рэпера отправили на экспертизу ДНК
После кончины российского исполнителя Децла, внезапно скончавшегося после концерта в феврале прошлого года, между родственниками музыканта «пробежала черная кошка» — они никак не могут найти общий язык.
Об этом пишет КП.
По словам отца рэпера, продюсера Александра Толмацкого, жена его покойного сына претендует на наследство певца, но почему-то препятствует его общению с внуком.
Вероятно, из-за этого у родителей Децла закрались подозрения, что, возможно, отцом ребенка является другой мужчина.
Родственники музыканта попросили его вдову пройти ДНК-экспертизу. Хотя мама артиста подчеркнула, что при любом исходе ДНК она не отвернется от сына Юлии Киселевой и готова ему помогать, поскольку любит мальчика и считает его своим внуком.
Басманный суд Москвы в рамках иска вдовы рэпера Децла Юлии Киселевой назначил молекулярно-генетическую экспертизу для установления отцовства над их общим сыном, которая должна установить является ли Кирилл биологическим отцом или нет.
.Как известно, брак Кирила Толмацкого (Децл) и вдовы музыканта Юлии Киселевой официально не был зарегистрирован в ЗАГСе. В исковых требованиях к родителям Децла Юлия Киселева просит суд признать ее наследницей, назначить пенсию по случаю потери кормильца, а также признать покойного музыканта отцом ее ребёнка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре прошлого года над могилой Децла поглумились вандалы. Об этом рассказала мать исполнителя. Когда она пришла на Пятницкое кладбище, то увидела ужасную картину: на могиле видны были следы пожара, стоял обугленный крест и сожжённая ограда.
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