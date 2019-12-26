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В Москве подожгли могилу Децла (фото)
Над могилой российского исполнителя Децла, который неожиданно скончался после концерта от сердечной недостаточности, поглумились вандалы. Об этом рассказала мать исполнителя. Когда она пришла на Пятницкое кладбище, то увидела ужасную картину: на могиле видны были следы пожара, стоял обугленный крест и сожжённая ограда.
«Пошла разбираться к администрации. Там объяснили, что это могли сделать фанатки Децла. Каждый день они приходят на могилу и ставят свечи. Пожар мог случиться случайно, по неосторожности», — сообщает Телеграмм-канал Mash.
Семья рэпера возмущена инцидентом и намерена в ближайшее время все восстановить.
«Зачем они это сделали? Кто эти люди?», — возмущалась мать Децла Ирина.
Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля этого года. Причиной смерти называют остановку сердца. Исполнителю было 35 лет. У Децла осталась жена и сын.
В интервью «ФАКТАМ» подруга Децла, актриса и певица Алла Мартынюк рассказала, каким он был при жизни.
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