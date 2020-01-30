Знаменитый режиссер госпитализирован в Москве

Шоу-бизнес

Автор мультфильмов «Приключения Незнайки» и «Волшебник изумрудного города» (снял две серии) Александр Боголюбов госпитализирован в Москве.

О госпитализации 85-летнего режиссера-мультипликатора сообщил журналистам его сын — актер и телеведущий Оскар Кучера.

Он отметил, что отца отвезли в больницу 29 января, а пробудет он под наблюдением врачей до понедельника, 3 февраля.

Кучера дежурит в палате отца, но, по его словам, причин для беспокойства нет. Он подчеркнул, что причина госпитализации кроется в возрасте отца.

«До понедельника отец останется в больнице, ему будет проведен консервативный курс лечения… Возраст 85 лет — достаточно серьезный», — уверен сын режиссера.

Напомним, что Александр Боголюбов известен также фильмами — «Мелодия на двоих» и «Батальоны просят огня».

Ранее мы сообщали о госпитализации российского режиссера Сергея Соловьева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter