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Происшествия

На борту летевшего из Киева в Баку самолета произошло смертельное ЧП

11:44 30 января 2020 191
Buta Airways
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 29 января, на борту самолета азербайджанского лоукоста Buta Airways, которые летел из Киева в Баку, умер пассажир. Ранее в России умер пассажир, затеявший драку в самолете.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что во время выполнения рейса Buta Airways J2−9684 Киев-Баку в среду скончался пассажир 1953 года рождения. По прибытию в Международный аэропорт Гейдар Алиев, тело мужчины было передано представителям соответствующих служб», — сообщает Media. az со ссылкой на авиакомпанию.

В сообщении не уточняется, гражданином какой страны был умерший.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России экстренно сажали самолет, следующий из Москвы в Анапу — на борту авиалайнера умирал пилот. Медики не смогли помочь пилоту — он скончался.

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