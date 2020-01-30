- 11:44 На борту летевшего из Киева в Баку самолета произошло смертельное ЧП
- 11:42 Мойщика окон, пустившегося в сольное кругосветное плавание, нашли на борту яхты мертвым и голым
- 11:39 Переработка куриного помета приведет к заражению воды, — СМИ
- 11:38 СМИ заподозрили Арахамию в лоббировании легализации игорного бизнеса в Украине
- 11:28 После Brexit Зеленский ввел временный безвиз для граждан Великобритании
- 11:22 Знаменитый режиссер госпитализирован в Москве
- 11:21 Известная диджей покончила с собой из-за любимого
- 11:20 В Сумах маршрутка с пассажирами влетела в столб: много пострадавших
- 11:18 "Самую сердитую кошку" в мире нашли на Тайване: забавные фото
- 11:16 Самые вкусные и полезные салаты зимы: легкие рецепты
- 11:12 Потеплеет до +12: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 11:00 Ночью в Одессе на Молдаванке горели четыре автомобиля: первые подробности ЧП
На борту летевшего из Киева в Баку самолета произошло смертельное ЧП
В среду, 29 января, на борту самолета азербайджанского лоукоста Buta Airways, которые летел из Киева в Баку, умер пассажир. Ранее в России умер пассажир, затеявший драку в самолете.
«В ответ на ваш запрос сообщаем, что во время выполнения рейса Buta Airways J2−9684 Киев-Баку в среду скончался пассажир 1953 года рождения. По прибытию в Международный аэропорт Гейдар Алиев, тело мужчины было передано представителям соответствующих служб», — сообщает Media. az со ссылкой на авиакомпанию.
В сообщении не уточняется, гражданином какой страны был умерший.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России экстренно сажали самолет, следующий из Москвы в Анапу — на борту авиалайнера умирал пилот. Медики не смогли помочь пилоту — он скончался.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!