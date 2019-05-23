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СМИ сообщили о смерти пассажира, устроившего драку в самолете Москва — Симферополь
Пассажир Рейса Москва-Симферополь, затеявший драку, умер. Врачам не удалось его спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Ранее из-за него борт компании RedWings пришлось разворачивать и возвращать в Домодедово», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», в России произошло ЧП с рейсом Москва — Симферополь, который вернули в аэропорт «Домодедово» из-за неадекватного пассажира.
Самолёт уже вылетел из Москвы, когда один из пассажиров начал бросать вещи по салону, кричать о том, что пилоты уснули. В салоне началась паника, завязалась драка, хулигану проломили голову.
Рейс вернули обратно в «Домодедово». Там мужчину уже поджидала скорая и ОМОН.
Подобные случаи имели место и ранее. Один из них был на рейсе, следовавшем в турецкую Анталью. До места назначения самолет не долетел, совершив внеплановую посадку.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.