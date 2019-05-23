Мир

СМИ сообщили о смерти пассажира, устроившего драку в самолете Москва — Симферополь

Пассажир Рейса Москва-Симферополь, затеявший драку, умер. Врачам не удалось его спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Ранее из-за него борт компании RedWings пришлось разворачивать и возвращать в Домодедово», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», в России произошло ЧП с рейсом Москва — Симферополь, который вернули в аэропорт «Домодедово» из-за неадекватного пассажира.

Самолёт уже вылетел из Москвы, когда один из пассажиров начал бросать вещи по салону, кричать о том, что пилоты уснули. В салоне началась паника, завязалась драка, хулигану проломили голову.

Рейс вернули обратно в «Домодедово». Там мужчину уже поджидала скорая и ОМОН.

Подобные случаи имели место и ранее. Один из них был на рейсе, следовавшем в турецкую Анталью. До места назначения самолет не долетел, совершив внеплановую посадку.

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