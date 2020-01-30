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Ушел из дома в тапочках: под Житомиром вторые сутки ищут пропавшего подростка (фото)
В Коростышевском районе Житомирской области продолжаются поиски 13-летнего Максима Костюченко, который поссорился в родными и ушел из дома в селе Гуменники. Напомним, в Сумской области парня, пропавшего во время соревнований по спортивному ориентированию, нашли охотники.
В полиции сообщили приметы подростка: на вид 13 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые.
Отмечается, что невзирая на снег, ребенок был легко одет — в кофту и жилетку, а на ногах вообще были комнатные тапочки.
Правоохранители просят всех, кто знает что-либо о месте нахождения мальчика, сообщить на спецлинию «102» или же обратиться в ближайшее отделение полиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области пропала девочка-подросток 2003 года рождения. Она 6 декабря ушла из дому и не вернулась. А в Харькове трехлетний мальчик пропал из детского сада. К счастью, его доставил родителям разносчик пиццы.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?