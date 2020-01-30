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Происшествия

Ушел из дома в тапочках: под Житомиром вторые сутки ищут пропавшего подростка (фото)

11:54 30 января 2020 301
Следы на снегу
Инф. «ФАКТОВ»

В Коростышевском районе Житомирской области продолжаются поиски 13-летнего Максима Костюченко, который поссорился в родными и ушел из дома в селе Гуменники. Напомним, в Сумской области парня, пропавшего во время соревнований по спортивному ориентированию, нашли охотники.

В полиции сообщили приметы подростка: на вид 13 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые.

Отмечается, что невзирая на снег, ребенок был легко одет — в кофту и жилетку, а на ногах вообще были комнатные тапочки.

Правоохранители просят всех, кто знает что-либо о месте нахождения мальчика, сообщить на спецлинию «102» или же обратиться в ближайшее отделение полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области пропала девочка-подросток 2003 года рождения. Она 6 декабря ушла из дому и не вернулась. А в Харькове трехлетний мальчик пропал из детского сада. К счастью, его доставил родителям разносчик пиццы.

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