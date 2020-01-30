Ночью в Запорожье сожгли авто известного волонтера (видео)

Происшествия

В Запорожье в ночь на 30 января злоумышленники подожгли автомобиль волонтера и активиста Андрея Лукина. Напомним, аналогичный поджог произошел также во Львове.

По информации пресс-службы ГСЧС, информация о пожаре по улице Штурмовой в Днепровском районе города поступила на «горячую линию» Службу спасения «101» в 3:53 30 января. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит автомобиль «Volkswagen В6» на площади 6 кв.м. В 4:05 пожарные локализовали возгорание, а в 4:17 — полностью ликвидировали.

В полиции Запорожской области начали уголовное производство.

«В настоящее время полицейскими проводится ряд оперативно-розыскных и следственных действий для установления лиц, причастных к совершению преступления. Раскрытие и расследование уголовного производства находится на контроле руководства ГУНП в Запорожской области», — заявил журналистам исполняющий обязанности начальника Днепровского отдела полиции Владимир Мателега.

Сам пострадавший записал видеообращение, в котором показал последствия поджога и попросил о помощи в восстановлении авто, которое он использует для волонтерской деятельности.

«ФАКТЫ» писали о масштабном пожаре на Молдаванке в Одессе, где горели сразу четыре автомобиля.

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