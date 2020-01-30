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Ночью в Запорожье сожгли авто известного волонтера (видео)
В Запорожье в ночь на 30 января злоумышленники подожгли автомобиль волонтера и активиста Андрея Лукина. Напомним, аналогичный поджог произошел также во Львове.
По информации пресс-службы ГСЧС, информация о пожаре по улице Штурмовой в Днепровском районе города поступила на «горячую линию» Службу спасения «101» в 3:53 30 января. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит автомобиль «Volkswagen В6» на площади 6 кв.м. В 4:05 пожарные локализовали возгорание, а в 4:17 — полностью ликвидировали.
В полиции Запорожской области начали уголовное производство.
«В настоящее время полицейскими проводится ряд оперативно-розыскных и следственных действий для установления лиц, причастных к совершению преступления. Раскрытие и расследование уголовного производства находится на контроле руководства ГУНП в Запорожской области», — заявил журналистам исполняющий обязанности начальника Днепровского отдела полиции Владимир Мателега.
Сам пострадавший записал видеообращение, в котором показал последствия поджога и попросил о помощи в восстановлении авто, которое он использует для волонтерской деятельности.
Сегодня ночью около 3:30, пока ещё не известные негодяи, лишили меня средства передвижения, на котором я осуществлял свою журналистскую и волонтерскую деятельность, и конечно же мешал кому то… Очень сильно эта машина помогала и выручала меня и людей с которыми мы вели нашу деятельность. Никогда не просил помощи для себя, теперь вынужден это делать так как понимаю что своими силами восстановить потерю будет крайне сложно. Если у вас будет желание помочь финансово я буду очень благодарен !!! И огромная просьба сделать репост что бы информация распространилась как можно шире, о том что происходит в этом городе и этой стране … 5375 4141 0360 9060 — монобанк 4731 2191 1638 5455 — приват банк Лукин Андрей Сергеевич
«ФАКТЫ» писали о масштабном пожаре на Молдаванке в Одессе, где горели сразу четыре автомобиля.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?