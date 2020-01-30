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Скандал с пророссийскими билбордами в Киеве: делом занялась полиция (видео)
В Киеве полиция разыскивает людей, развесивших в нескольких столичных районах билборды с пророссийским лозунгом.
Как сообщает «Информатор» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, полиция Киеве ввела оперативный план «Перехват».
Сообщается, что в розыске — два автомобиля белого цвета — Peugeot Partner и Mercedes Vito винницкой и луганской регистрации. По предварительным данным, именно на них скрылись люди, которые развесили рекламную продукцию. Около полудня Paeguot заметили на улице Пуховской. Патрульная полиция продолжает поиски.
А директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что билборды были размещены без разрешения владельцев рекламных конструкций, передает «Громадське».
Проросійська реклама в Києві: речник МВС Артем Шевченко розповів, що розміщені напередодні плакати з написом «Росія наш головний стратегічний партнер» була розміщена без згоди з власником рекламної площі. Написи вже демонтували, поліція зясовує обставини ситуації pic.twitter.com/MkbxgPLHh7— hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киев приезжала пропагандистка телеканала «Россия 24» Наталья Соловьева, которая собиралась освещать авиакатастрофу украинского «Боинга» в Иране.
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