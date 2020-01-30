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Происшествия

Скандал с пророссийскими билбордами в Киеве: делом занялась полиция (видео)

12:37 30 января 2020 90
Полицейское авто
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве полиция разыскивает людей, развесивших в нескольких столичных районах билборды с пророссийским лозунгом.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, полиция Киеве ввела оперативный план «Перехват».

Сообщается, что в розыске — два автомобиля белого цвета — Peugeot Partner и Mercedes Vito винницкой и луганской регистрации. По предварительным данным, именно на них скрылись люди, которые развесили рекламную продукцию. Около полудня Paeguot заметили на улице Пуховской. Патрульная полиция продолжает поиски.

А директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что билборды были размещены без разрешения владельцев рекламных конструкций, передает «Громадське».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киев приезжала пропагандистка телеканала «Россия 24» Наталья Соловьева, которая собиралась освещать авиакатастрофу украинского «Боинга» в Иране.


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