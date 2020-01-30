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В Киеве разгорелся скандал вокруг странных бигбордов о дружбе с Россией (фото, видео)
В «спальных» районах Киева в ночь на 30 января появились странные рекламные щиты с надписью «Россия — наш главный стратегический партнер». Напомним, в МИД Украины ликвидировали отдел противодействия угрозам со стороны России.
Присутствует там и подпись — бизнесмена Олега Катющенко. Тем не менее приписывать именно ему авторство бордов не стоит, решили в сети. Скорее это могут быть происки его недругов.
«Совершают преступление неизвестные… а именно рейдерство и давление на человека, программа дискредитции», — выдвинул версию пользователь Сергей Кириленко.
После обращения активистов скандальные бигборды демонтировали.
В сети не смогли не вспомнить провокационное новогоднее обращение президента Зеленского, в котором он заявил, что неважно, как называется улица, лишь бы она была заасфальтирована.
«Какая разница, какие бигборды, главное — дорога заасфальтирована», — перефразировал главу государства Марк Крылов.
А Инна Олещенко выразила мнение о том, что владелец рекламных щитов должен быть в курсе, кто является автором «стратегически-партнерской рекламы».
Еще люди обратили внимание на то, что бигборды прямо нарушают требование закона о рекламе, которая должна быть исключительно на украинском языке.
Напомним, ранее в сеть попали фото провокационного билборда в оккупированной Горловке с изображением ликвидированного главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко и умершего российского певца Иосифа Кобзона.
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