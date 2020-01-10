- 14:26 Дело об убийстве Шеремета: суд принял решение по Антоненко
- 14:19 Подростки до смерти избили мужчину на Троещине: суд принял решение по задержанным
- 14:18 Российский самолет совершил жесткую посадку в турецком аэропорту: фото с места ЧП
- 14:13 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубке мира
- 14:13 Крушение самолета МАУ в Иране: версии, последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 14:12 Сбросил бывшую жену с балкона: одессит получил семь лет тюрьмы
- 14:05 Появилось видео с «черными ящиками» разбившегося в Иране самолета МАУ
- 14:01 Меган Маркл ведет переговоры о многомиллионном рекламном контракте с Givenchy
- 13:52 Стал звездой дня: в НХЛ впервые за шесть лет шайбу забросил вратарь
- 13:50 В Киеве засветилась очередная российская пропагандистка: сеть в гневе
- 13:46 Вера Брежнева удивила странными словами и пышными усами
- 13:41 В Одессе пьяная мать забыла маленького сына в гостях у незнакомцев
В Киеве засветилась очередная российская пропагандистка: сеть в гневе (фото, видео)
В Украину снова приехала пропагандистка телеканала «Россия 24» Наталья Соловьева. Об этом в Twitter сообщает ЄвроМайданХарків. Ранее в украинской столице «засветилась» съемочная группа скандального телеканала «Звезда», которым потом запретили въезд в нашу страну на три года.
Сообщается, что Соловьева приехала в столицу утренним поездом. У нее задание — рассказать о трагедии украинского самолета МАУ, потерпевшего катастрофу в Иране.
«Плачется, что у нее передоз кофе и много работы. Давайте поможем Наташе не уставать такими далекими путешествиями и насыщенной работой в нашей стране. @ServiceSsu, добавьте в требуемый список!», — пишут патриоты и предлагают Госпогранслужбе на выезде поставить штамп о запрете посещения нашей страны.
Активисты напоминают, что осенью Соловьева уже была в рабочей командировке в Украине. Тогда она солгала о цели визита и пограничники не внесли ее данные в «запретный» список.
В соцсети волна возмущения по поводу приезда российской пропагандистки. Некоторые пользователи Twitter задаются вопросом, зачем СБУ пускает в Украину провокаторов.
До України знову приїхала пропагандистка каналу Росія 24 Наталья Соловйова! @ServiceSsu @MVS_UA @DPSU_ua працюйте вже! @SoloveyTV21 що тобі, курво, сі вдома не сидить? pic.twitter.com/SQfoE0PJyo— #ЄвроМайдан #Харків (@eurokharkiv) January 9, 2020
Как сообщали «ФАКТЫ», в декабре пограничники не разрешили въезд в Украину съемочной группе российского телеканала «НТВ», российским журналистам Александре Тонких и Алексею Чеботареву.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...