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Украина

В Киеве засветилась очередная российская пропагандистка: сеть в гневе (фото, видео)

13:50 10 января 2020 398
Наталья Соловьева
Инф. «ФАКТОВ»

В Украину снова приехала пропагандистка телеканала «Россия 24» Наталья Соловьева. Об этом в Twitter сообщает ЄвроМайданХарків. Ранее в украинской столице «засветилась» съемочная группа скандального телеканала «Звезда», которым потом запретили въезд в нашу страну на три года.

Сообщается, что Соловьева приехала в столицу утренним поездом. У нее задание — рассказать о трагедии украинского самолета МАУ, потерпевшего катастрофу в Иране.

«Плачется, что у нее передоз кофе и много работы. Давайте поможем Наташе не уставать такими далекими путешествиями и насыщенной работой в нашей стране. @ServiceSsu, добавьте в требуемый список!», — пишут патриоты и предлагают Госпогранслужбе на выезде поставить штамп о запрете посещения нашей страны.

Активисты напоминают, что осенью Соловьева уже была в рабочей командировке в Украине. Тогда она солгала о цели визита и пограничники не внесли ее данные в «запретный» список.

В соцсети волна возмущения по поводу приезда российской пропагандистки. Некоторые пользователи Twitter задаются вопросом, зачем СБУ пускает в Украину провокаторов.


Как сообщали «ФАКТЫ», в декабре пограничники не разрешили въезд в Украину съемочной группе российского телеканала «НТВ», российским журналистам Александре Тонких и Алексею Чеботареву.

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