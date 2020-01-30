На Донбассе задержали боевика из банды «Призрак»

Украина

В Донецкой области военная контрразведка Службы безопасности Украины, ранее разоблачившая шпиона ФСБ в рядах ВСУ, задержала бывшего боевика «ДНР» из террористической группировки «Призрак».

Житель Бахмутского района, сидевший за кражу в одной из колоний Донецкой области, в июне 2014 года вышел на свободу и присоединился к боевикам. Мужчина, в частности, дежурил на блокпостах в районе города Северск, а после его освобождения силами АТО сбежал от боевиков и долгое время находился в России.

По данным СБУ, экс-боевик вернулся на подконтрольную правительству Украины территорию Донецкой области в конце 2019 года. А в январе 2020 года его задержала контрразведка.

«В ходе досудебного расследования бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 („Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований“) Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась совместно с Бахмутским отделом полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области пограничники и сотрудники СБУ на контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» задержали мужчину, который вез с оккупированных территорий взрывчатку — около 800 грамм пластида.

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