- 13:35 Ушел из дома в тапочках: под Житомиром искали пропавшего подростка
- 13:34 Дочь Билла Гейтса объявила о помолвке с египтянином
- 13:30 Упавшее дерево пробило авто: в сети показали фото последствий непогоды в Харькове
- 13:23 Умер первый министр юстиции Украины
- 13:19 В Литве российскую пропаганду заменят украинскими передачами
- 13:18 Тельца и Скорпиона ждут ссоры: гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака
- 13:06 Украинцы жалуются на проблемы со связью "Киевстар": что произошло
- 13:04 Джокович в трехсетовой битве не пустил Федерера в финал Australian Open
- 12:58 На Донбассе задержали боевика из банды «Призрак»
- 12:55 Бывшего «министра ДНР», переехавшего в Мариуполь 5 лет назад, подозревают в терроризме
- 12:53 Главе Фонда госимущества предлагали взятку в 5 миллионов долларов: что об этом известно
- 12:39 Учитель расплакался, когда ученики подарили ему новые кроссовки взамен украденных
На Донбассе задержали боевика из банды «Призрак»
В Донецкой области военная контрразведка Службы безопасности Украины, ранее разоблачившая шпиона ФСБ в рядах ВСУ, задержала бывшего боевика «ДНР» из террористической группировки «Призрак».
Житель Бахмутского района, сидевший за кражу в одной из колоний Донецкой области, в июне 2014 года вышел на свободу и присоединился к боевикам. Мужчина, в частности, дежурил на блокпостах в районе города Северск, а после его освобождения силами АТО сбежал от боевиков и долгое время находился в России.
По данным СБУ, экс-боевик вернулся на подконтрольную правительству Украины территорию Донецкой области в конце 2019 года. А в январе 2020 года его задержала контрразведка.
«В ходе досудебного расследования бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 („Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований“) Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась совместно с Бахмутским отделом полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области пограничники и сотрудники СБУ на контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» задержали мужчину, который вез с оккупированных территорий взрывчатку — около 800 грамм пластида.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»