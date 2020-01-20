В боевой бригаде ВСУ задержали шпиона ФСБ: фото и первые подробности

Происшествия

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ — он служил по контракту в бригаде ВСУ, которая дислоцировалась в Днепропетровской области. Ранее под Одессой пресекли деятельность антиукраинского агитатора.

Как сообщает пресс-служба СБУ, ранее мужчина добровольно вступил в вооруженные формирования «ДНР», где его завербовали сотрудники российских спецслужб.

В начале 2019 года боевик выехал с оккупированной части Донбасса и по указанию ФСБ РФ поступил на контрактную военную службу в ряды ВСУ. Он собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей, в том числе в районе проведения ООС, а также о количестве и типах вооружения, личном составе.

Контрразведка СБУ задержала шпиона при попытке передать собранные разведданные.

Ранее сообщалось, что ФСБ попыталась внедриться в «Укроборонпром».

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