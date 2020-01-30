- 14:01 Нумеролог предсказала Остапчуку новую свадьбу
- 14:01 День ангела Кирилла: душевные поздравления и открытки
- 13:56 Из галереи в Стокгольме похитили работы Сальвадора Дали на 650 тысяч долларов
- 13:55 Пришлось спасаться бегством: скандально известную Штепу затроллили в киевском супермаркете
- 13:50 Под Киевом появятся новые развязки
- 13:48 В России «воскресили» Людмилу Гурченко: ее слова удивили всех
- 13:35 Ушел из дома в тапочках: под Житомиром искали пропавшего подростка
- 13:34 Дочь Билла Гейтса объявила о помолвке с египтянином
- 13:30 Упавшее дерево пробило авто: в сети показали фото последствий непогоды в Харькове
- 13:23 Умер первый министр юстиции Украины
- 13:19 В Литве российскую пропаганду заменят украинскими передачами
- 13:18 Тельца и Скорпиона ждут ссоры: гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака
Упавшее дерево пробило авто: в сети показали фото последствий непогоды в Харькове
Ухудшение погодных условий на Харькове в ночь с 29 на 30 января привело к многочисленным происшествиям. О штормовом ветре в эти дни заранее предупреждали синоптики.
Пресс-служба ГСЧС Украины сообщает, что бойцы привлекались для уборки поваленных деревьев, упавших на проезжую часть, трамвайные пути и линии электропередач.
А на улице Сумской ветка дерева упала на припаркованный автомобиль Mitsubishi Colt и повредила его лобовое стекло. К счастью, в машине никого не было. Спасатели распилили упавшую ветку и вытянули ее из салона машины.
Ранее сообщалось, что в Киеве объявили штормовое предупреждение, так как на город надвинулся циклон. Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду, а 30 января в столице ожидаются снегопады.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!