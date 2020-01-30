Упавшее дерево пробило авто: в сети показали фото последствий непогоды в Харькове

Происшествия

Ухудшение погодных условий на Харькове в ночь с 29 на 30 января привело к многочисленным происшествиям. О штормовом ветре в эти дни заранее предупреждали синоптики.

Пресс-служба ГСЧС Украины сообщает, что бойцы привлекались для уборки поваленных деревьев, упавших на проезжую часть, трамвайные пути и линии электропередач.

А на улице Сумской ветка дерева упала на припаркованный автомобиль Mitsubishi Colt и повредила его лобовое стекло. К счастью, в машине никого не было. Спасатели распилили упавшую ветку и вытянули ее из салона машины.

Ранее сообщалось, что в Киеве объявили штормовое предупреждение, так как на город надвинулся циклон. Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду, а 30 января в столице ожидаются снегопады.

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