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Пришлось спасаться бегством: скандально известную Штепу затроллили в киевском супермаркете (видео)
Скандальная экс-мер Славянска Неля Штепа, которая отсудила у государства Украина компенсацию за пережитые «страдания» в СИЗО, стала объектом троллинга в супермаркете Киева. Ее узнала одна из покупательниц и подошла с вопросами.
«Вы Штепа? А что вы тут делаете? Почему не в Донецке — вашем городе? Вы ж так любите „русский мир“. Я в шоке», — сказала киевлянка.
Она была возмущена тем, что Штепа, которая «наделала такой беды», преспокойно ходит по Киеву.
Сначала женщина игнорировала киевлянку, но затем не выдержала, и бросив тележку с продуктами, выбежала из супермаркета.
Напомним, весной 2014 года Штепа лично приветствовала на Донбассе банду наемников Стрелкова-Гиркина, называя их «своими ребятами». После освобождения Славянска ее задержали и поместили в СИЗО. Там она находилась до 20 сентября 2017 года, после чего суд отправил ее под домашний арест. Штепе предъявили обвинение в создании террористической организации и покушении на территориальную целостность Украины. Ей грозило пожизненное заключение.
На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену ее били, а интервью для российских СМИ были сделаны «под дулом автомата».
Летом 2019 года фамилия Штепы оказалась в предвыборных списках партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Но в парламент любитель «русского мира» не попала.
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